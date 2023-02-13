Казахстан удостоился престижной туристической премии в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан был признан лучшим трендовым направлением для туристов из Индии на церемонии награждения Versatile Excellence Travel Awards (VETA). Это одно из ежегодных крупных мероприятий в области туризма Индии, где отмечаются лучшие компании и дестинации, показывающие значительный рост в развитии отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

TravelScapes — индийское профессиональное b2b-издание, которое популярно среди правительственных ведомств, первоклассных отелей, представителей туриндустрии, посольств и корпоративных секторов.

На церемонии награждения присутствовал председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

«С момента введения 14-дневного безвизового режима для граждан Индии мы наблюдаем значительный рост числа индийских путешественников в Казахстан, и мы гордимся тем, что нас признали популярным туристическим направлением. Этот успех является результатом совместных усилий по продвижению Казахстана как направления для городского, экологического, приключенческого, культурного и MICE туризма», — отметил Дастан Рыспеков.

В прошлом году нашу страну посетили 28 300 граждан Индии. На сегодня, по данным информационной системы eQonaq, в гостиницах Казахстана остановились уже более 2000 гостей из Индии. Больше всего граждане Индии предпочитают отдыхать в крупных городах Казахстана, таких, как Алматы, Астана и Шымкент.

Казахстан также принял участие в SATTE — крупнейшей выставке путешествий и туризма в Южной Азии, которая в этом году прошла в Дели. При поддержке Министерства туризма Республики Индия Казахстан представлен на стенде стран Шанхайской Организации Сотрудничества на безвозмездной основе.

Казахстанская делегация состояла из представителей Комитета индустрии туризма МКС РК, Kazakh Tourism, четырех отечественных туроператоров и авиакомпании.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi