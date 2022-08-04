4 Августа 2022 18:26

Казахстан уделяет особое внимание турецким инвесторам - Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев провел рабочую встречу с первыми руководителями ведущих турецких компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития промышленной кооперации и военно-технического сотрудничества, приобретения и сборки беспилотных летательных аппаратов ANKA, строительства объектов военного городка в Карагандинской области и новой судоверфи в казахстанском секторе Каспийского моря.

Обсуждение состоялось в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных во время официального визита в Турецкую Республику в мае текущего года.

В ходе беседы глава МИИР отметил динамичное развитие стратегического партнерства Казахстана и Турции, а также выразил участникам встречи благодарность за вклад в укрепление военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе за оказанное содействие по обучению специалистов ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

«Казахстан уделяет особое внимание турецким инвесторам и готов оказывать всестороннюю поддержку. Мы подчеркиваем важность и приоритетность совместных проектов, а также рассматриваем возможность предоставления оффтейк-контрактов будущим инвесторам», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Также министр пригласил Turkish Aerospace принять активное участие в создании авиационно-промышленного парка в городе Нур-Султане, где якорным предприятием станет «Казахстанская авиационная индустрия». На базе авиационного кластера планируется наладить производство, испытания, ремонт и сервисное обслуживание летательных аппаратов и комплектующих изделий. В числе участников компании Boeing и Airbus.