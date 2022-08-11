11 Августа 2022 19:00
Казахстан учинил разгром во втором матче подряд на Кубке Азии по хоккею в зале
БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею в помещении сыграла вторую встречу на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), против сборной Тайбэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
11 августа казахстанки одержали уверенную победу со счетом 6:0.
Кроме того, по итогам данного матча лучшим игроком была признана казахстанская хоккеистка Алина Биссирова, за что получила награду после встречи.
Как сообщалось ранее, в первом матче на турнире казахстанская сборная одержала еще более разгромную победу над Пакистаном со счетом 13:0.
В группе с Казахстаном также выступают сборные Камбоджи, Индонезии, Ирана, Малайзии, Сингапура и Таиланда.
Фото: sports.kz
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