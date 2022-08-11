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Казахстан учинил разгром во втором матче подряд на Кубке Азии по хоккею в зале
11 Августа 2022 19:00

Казахстан учинил разгром во втором матче подряд на Кубке Азии по хоккею в зале

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею в помещении сыграла вторую встречу на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), против сборной Тайбэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

11 августа казахстанки одержали уверенную победу со счетом 6:0.

Кроме того, по итогам данного матча лучшим игроком была признана казахстанская хоккеистка Алина Биссирова, за что получила награду после встречи.

Как сообщалось ранее, в первом матче на турнире казахстанская сборная одержала еще более разгромную победу над Пакистаном со счетом 13:0.

В группе с Казахстаном также выступают сборные Камбоджи, Индонезии, Ирана, Малайзии, Сингапура и Таиланда.


Фото: sports.kz

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