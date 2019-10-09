Казахстан участвует в военных учениях в рамках ОДКБ в России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженные силы Казахстана принимают участие в специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ - «Эшелон-2019». Учения проходят в России – на военном полигоне «Мулино». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
В практических маневрах примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба – всего около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники.
На первом этапе учений подразделения отработают организацию материально-технического обеспечения перегруппировки коллективных сил, порядок пересечения государственной границы, а также погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт, в том числе с помощью танкового мостоукладчика МТУ-20.
Второй этап посвящен материально-техническому обеспечению в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта. На практике будут отрабатываться вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения на местности полевого склада горючего, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.
Кроме того, подразделения произведут эвакуацию техники к местам ремонта, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации – вертолетов Ми-8, выполнят развертывание района массовой заправки техники и другие элементы, необходимые для успешных действий войск в современных конфликтах.
Следует отметить, что материально-техническое обеспечение является одним из основных видов обеспечения войск, без которого в современных условиях практически невозможны повседневная деятельность и подготовка армии.
Специальные учения «Эшелон-2019» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2019». Учения определены Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год.
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