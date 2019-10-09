+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 19 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан участвует в военных учениях в рамках ОДКБ в России

9 Октября 2019 13:57
Поделиться:
Казахстан участвует в военных учениях в рамках ОДКБ в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженные силы Казахстана принимают участие в специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ - «Эшелон-2019». Учения проходят в России – на военном полигоне «Мулино». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Новости по теме

Военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу
Торжественную клятву принесли воспитанники школ «Жас Улан» Курсанты Военного института СВО поздравили преподавателей с Днем учителя Совместные казахстанско-индийские учения начались в Индии

В практических маневрах примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба – всего около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники.


На первом этапе учений подразделения отработают организацию материально-технического обеспечения перегруппировки коллективных сил, порядок пересечения государственной границы, а также погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт, в том числе с помощью танкового мостоукладчика МТУ-20.

Второй этап посвящен материально-техническому обеспечению в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта. На практике будут отрабатываться вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения на местности полевого склада горючего, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.


Кроме того, подразделения произведут эвакуацию техники к местам ремонта, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации – вертолетов Ми-8, выполнят развертывание района массовой заправки техники и другие элементы, необходимые для успешных действий войск в современных конфликтах.

Следует отметить, что материально-техническое обеспечение является одним из основных видов обеспечения войск, без которого в современных условиях практически невозможны повседневная деятельность и подготовка армии.


Специальные учения «Эшелон-2019» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2019». Учения определены Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ОДКБ, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив