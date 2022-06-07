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Казахстан участвует в Международной конференции по водным вопросам в Душанбе
7 Июня 2022 18:41

Казахстан участвует в Международной конференции по водным вопросам в Душанбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Душанбе казахстанская правительственная делегация во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром приняла участие во второй Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В конференции приняли участие широкий круг представителей государств-членов ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, неправительственных организаций и академических кругов.

Данное мероприятие направлено на консолидацию усилий по вопросам политики, партнерства и действий в области водных ресурсов на глобальном, региональном и национальных уровнях.

Основными задачами конференции являются повышение уровня координации сторон, участвующих в управлении водными ресурсами, выработка консолидированных решений для достижения целей устойчивого развития по водным вопросам, эффективное водопользование с учетом взаимосвязи между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой.


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