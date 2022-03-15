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Казахстан участвует на сессии ООН по положению женщин

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Марта 2022, 10:56
Казахстан участвует на сессии ООН по положению женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта 2022 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин. Главная тема повестки дня – Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и уменьшения опасности бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Делегацию Казахстана возглавила Лаззат Рамазанова, Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В рамках 66-ой сессии она выступила на заседании министерского круглого стола «Голос женщин и их организация: передовая практика в деле обеспечения полноправного, равного и значимого участия женщин и принятия решений в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий».

Лаззат Рамазанова сообщила о принимаемых Казахстаном мерах по борьбе с изменениями климата. Сегодня в стране реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике». Главой государства объявлено о долгосрочной стратегии по снижению углеродной нейтральности к 2060 году.

«Казахстан – одно из первых государств, которое ратифицировало добровольное обязательство безоговорочного снижения парниковых газов на 15% к 2030 г. Также наша страна придерживается климатического пакта Глазго по итогам 26-го Саммита ООН по климату. В реализации указанных стратегических документов важно активное участие женщин. Присутствие гендерного паритета, инициативная и принципиальная позиция женщин позволит принимать государственные решения, способствующие минимизации экологических рисков», - отметила глава Нацкомиссии.

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Также в рамках визита в день открытия сессии состоялась двусторонняя встреча Лаззат Рамазановой с Посланником Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи Д.Викраманаяке. В ходе встречи председатель Национальной комиссии озвучила основные направления государственной молодежной политики Казахстана. В свою очередь г-жа Викраманаяке призвала молодых лидеров Казахстана к участию в программе ООН «Молодые лидеры за Цели устойчивого развития».

Помимо этого, на полях сессии по инициативе турецкой стороны проведена двусторонняя встреча с Министром семьи и социальных услуг Турции Дерьей Яник. Стороны обсудили актуальные вопросы поддержки семей в период глобальных изменений в постковидный период, а также перспективы сотрудничества стран в рамках женской кооперации.

На полях сессии в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорк организована фотовыставка «ООН-Казахстан: 30 лет сотрудничества по продвижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин» в честь 30-летия вступления Республики Казахстан в ООН.

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