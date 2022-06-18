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    Казахстан участвовал в заседании Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ в Ереване

    18 Июня 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 июня 2022 года в Ереване состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в котором принял участие Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития Организации.

    Были сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане.

    Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.

    Гизат Нурдаулетов проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности Организации, высказал ряд предложений по продвижению казахстанских интересов и дальнейшему гармоничному развитию ОДКБ.

    В этот же день, глав делегаций – участников заседания КССБ ОДКБ принял Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.

    Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Республики Армения, состоится в Ереване во втором полугодии 2022 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОДКБ Безопасность Армения Совбез РК Международная деятельность РК
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