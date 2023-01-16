Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Казахстан участвовал в сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии

16 Января 2023, 00:44
Казахстан участвовал в сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация 14-15 января в городе Абу-Даби (ОАЭ) приняла участие в работе ХІІІ сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ассамблея, в которой приняли участие делегаты из 168 стран, проходила под председательством Генерального директора IRENA господина Франческо Ла Камеры.

С докладом на пленарной сессии Ассамблеи выступил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. Он отметил, что Казахстан наряду с международным сообществом уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии, заявляет о твердом стремлении стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году и привержен целям устойчивого развития, выполнению взятых обязательств по Парижскому соглашению, и в долгосрочной перспективе будет диверсифицировать источники энергии.

В рамках участия в работе форума казахстанская делегация провела двустороннюю встречу с руководством IRENA.

В ходе двусторонней встречи обсуждался вопрос об организации в Казахстане семинара по Центральной Азии, посвященного совместным усилиям соседних стран по ускорению энергетического перехода и использованию обширных возобновляемых ресурсов региона.


Новости по теме
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
Неблагоприятные метеоусловия 16 января будут в семи городах Казахстана
Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии
Теги:
Читайте также
Президент РК принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
Неблагоприятные метеоусловия 16 января будут в семи городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
На ремонт ТЭЦ в Актобе направят 1,4 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

Лента новостей