Казахстан твердо движется на пути прогресса – председатель Управления Мусульман Кавказа

Председатель Управления Мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул большую роль Казахстана в сохранении межрелигиозного мира на планете, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Хотел бы выразить глубокую признательность Казахстану и его мудрому политическому руководству, обеспечившему создание и устойчивое существование такой важной общечеловеческой инициативы. Под руководством его превосходительства, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Казахстан уверенно движется на пути прогресса и нравственного развития. Проводятся большие работы по развитию культурного и духовного наследия страны, а также в политической и экономической сферах, реализуются важнейшие проекты и инициативы, - сказал Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде на 21 заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Он выразил уверенность, что Казахстан и впредь будет играть активную роль в процессе развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога.