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    14:16, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан твердо движется на пути прогресса – председатель Управления Мусульман Кавказа

    Председатель Управления Мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде
    Фото: Солтан Жексенбеков/агентство Kazinform

    Председатель Управления Мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул большую роль Казахстана в сохранении межрелигиозного мира на планете, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Хотел бы выразить глубокую признательность Казахстану и его мудрому политическому руководству, обеспечившему создание и устойчивое существование такой важной общечеловеческой инициативы. Под руководством его превосходительства, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Казахстан уверенно движется на пути прогресса и нравственного развития. Проводятся большие работы по развитию культурного и духовного наследия страны, а также в политической и экономической сферах, реализуются важнейшие проекты и инициативы, - сказал Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде на 21 заседании Секретариата Съезда  лидеров мировых и традиционных религий.

    Он выразил уверенность, что Казахстан и впредь будет играть активную роль в процессе развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

    - Сегодня, когда мир переживает великие потрясения, идеи человеческой солидарности приобретают как никогда важное значение. И как всегда непреложным приоритетом является защита человеческой жизни – этой священной ценности, дарованной нам Всевышним. Попытки спровоцировать столкновения цивилизаций могут поставить мир на грань великих катастроф, - добавил спикер.

    Теги:
    Казахстан Религия Съезд лидеров мировых религий Съезд лидеров мировых и традиционных религий
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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