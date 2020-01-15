Казахстан теряет около 93 млрд тенге ежегодно из-за засухи – Зульфия Сулейменова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участница Президентского молодежного кадрового резерва, докторант PhD Зульфия Сулейменова подняла проблемные вопросы страны касательно нерационального использования водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя диссертация посвящена водному сотрудничеству в бассейне реки Сырдарья. Эта тема актуальная для Казахстана. Уже сегодня мы сталкиваемся с водными рисками. Казахстан теряет около 93 млрд тенге ежегодно в результате опустынивания, вызванного засухой», - сказала Зульфия Сулейменова на встрече Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Президентским молодежным кадровым резервом.

По ее мнению, необходимо сократить производство, которое требует больших затрат водных ресурсов.

«Хотела бы внести ряд предложений в водную и экологическую повестку нашей страны. Во-первых, нужно сократить водоемкость экономики. Мы производим товары, на изготовление которых затрачивается огромное количество воды. Дефицит происходит не только за счет ее физической нехватки, но и высокого спроса со стороны сельского хозяйства и энергетического секторов», - отметила резервистка.

Во-вторых, она предложила усилить меры по предотвращению загрязнения подземных вод.

«Это возможно, если сократить загрязнение воздуха и подверхностных вод, сократить использование вредных химикатов в сельском хозяйстве. В-третьих, усилить международное сотрудничество. 44 % воды Казахстана формируется за ее пределами. Поэтому нам нужно выстраивать эффективное сотрудничество с нашими соседями, потому что вода - наше общее достояние», - заявила З. Сулейменова.