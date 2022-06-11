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Казахстан сыграл вничью с Беларусью в матче тура Лиги наций
11 Июня 2022 03:00

Казахстан сыграл вничью с Беларусью в матче тура Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего тура Лиги наций сборная Казахстана в Сербии сыграла с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы никогда в истории не побеждали белорусов на уровне сборных и это они хотели исправить, уже на 13 минуте прострел в штрафную слева закончился голом после удара головой Абата Аймбетова. Гости могли забить и второй, но Эльхан Астанов не смог переиграть вратаря соперника при выходе один на один, собственно и у соперника были свои моменты.

На старте второй половины себя показал Игорь Шацкий, белорусы прессинговали, а он спасал, казахстанцы ответили опасными ударами Аслана Дарабаева, Рамазана Оразова и все того же Астанова. Хозяева давили и добились своего после углового, Владислав Малькевич ударом головой установил окончательный счет — 1:1.

Следующий матч Казахстан проведет 13 июня на «Астана Арене» против Словакии.

Беларусь — Казахстан 1:1 (0:1)
Голы: Аймбетов 13 (0:1), Малькевич 84 (1:1).


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