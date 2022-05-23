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Казахстан сыграет со сборной Италии на чемпионате мира по хоккею в Финляндии
23 Мая 2022 09:14

Казахстан сыграет со сборной Италии на чемпионате мира по хоккею в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник сборная Казахстана сыграет с Италией в своем заключительном матче на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня в Финляндии состоится матч между сборными Казахстана и Италии.

Прямая трансляция матча начнется в 19:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Для сборной Казахстана этот матч является решающим в плане борьбы за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира. Перед заключительной игрой в группе А Казахстан идет на последнем, восьмом месте, очков в активе пока не имеет, Италия занимает седьмое место – у нее одно очко.


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