11:20
15 Мая 2022 10:31
Казахстан сыграет со сборной Франции на ЧМ по хоккею в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - 15 мая, сборная Казахстана проведет свой второй матч на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан сыграет со сборной Франции. Прямая трансляция этого матча начнется в 19:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.
Как сообщалось, сборная Казахстана стартовала на ЧМ-2022 с разгромного поражения от команды Дании - 1:9. Единственную шайбу у Казахстана в самом конце матча забросил Кирилл Савицкий (59-я минута).
Сборная Франции также проиграла свой первый матч на турнире: она уступила Словакии со счетом 2:4. У французов по шайбе забросили Антони Реш (27-я минута) и Жорданн Перре (33-я).
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