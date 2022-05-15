15 Мая 2022 10:31

Казахстан сыграет со сборной Франции на ЧМ по хоккею в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - 15 мая, сборная Казахстана проведет свой второй матч на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан сыграет со сборной Франции. Прямая трансляция этого матча начнется в 19:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Как сообщалось, сборная Казахстана стартовала на ЧМ-2022 с разгромного поражения от команды Дании - 1:9. Единственную шайбу у Казахстана в самом конце матча забросил Кирилл Савицкий (59-я минута).

Сборная Франции также проиграла свой первый матч на турнире: она уступила Словакии со счетом 2:4. У французов по шайбе забросили Антони Реш (27-я минута) и Жорданн Перре (33-я).









