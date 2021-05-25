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    15:50, 25 Май 2021 | GMT +6

    Казахстан сыграет с США на чемпионате мира по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 мая, команда Казахстана проведет третий матч в рамках чемпионата мира в Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Соперником наших хоккеистов станет команда США. К этой игре подопечные Юрия Михайлиса подходят с двумя победами в активе. Ранее была обыграна Латвия и сенсационно бита Финляндия. Обе встречи завершили серией буллитов.

    В турнирной таблице группы B Казахстан с четырьмя очками занимает третье место. У американцев три очка и пятая строчка. Лидирует Германия, у которой в активе девять очков.

    Матч начнется в 19.15 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его можно посмотреть здесь.





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