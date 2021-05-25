Казахстан сыграет с США на чемпионате мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 мая, команда Казахстана проведет третий матч в рамках чемпионата мира в Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соперником наших хоккеистов станет команда США. К этой игре подопечные Юрия Михайлиса подходят с двумя победами в активе. Ранее была обыграна Латвия и сенсационно бита Финляндия. Обе встречи завершили серией буллитов.

В турнирной таблице группы B Казахстан с четырьмя очками занимает третье место. У американцев три очка и пятая строчка. Лидирует Германия, у которой в активе девять очков.

Матч начнется в 19.15 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его можно посмотреть здесь.











