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    09:32, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024

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    Фото: Sports.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 19 на 20 июня в Белфасте состоится матч сборных Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Северная Ирландия — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Начало — в 00:35 по астанинскому времени.

    После трех сыгранных матчей в отборе Евро-2024 сборная Казахстана имеет в активе шесть очков. Подопечные Магомеда Адиева начали выступление в турнире неудачно, проиграв Словении (1:2), однако затем сенсационно победили команду Дании (3:2) и разгромили сборную Сан-Марино (3:0).

    Что касается сборной Северной Ирландии, то у нее после трех игр три очка: североирландцы также обыграли Сан-Марино (2:0), но уступили Финляндии (0:1) и Дании (0:1).

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