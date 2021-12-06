Казахстан сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За право выйти в финальную стадию казахстанцы будут бороться с командой Норвегии. Матчи пройдут 4-5 марта 2022 года. Наша команда сыграет на выезде. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2021 - России и Хорватии, а также к двум сборным, получившим wild card: Великобритании и Сербии.