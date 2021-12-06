+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса

6 Декабря 2021 09:24
Поделиться:
Казахстан сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Сборная Казахстана сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса 2022 Коронавирус в мире: новая волна в Великобритании, в Австралии закрыли парламент, омикрон-штамм в Норвегии Головкин - Мурата: названы вероятные сроки боя за три титула чемпиона мира

За право выйти в финальную стадию казахстанцы будут бороться с командой Норвегии. Матчи пройдут 4-5 марта 2022 года. Наша команда сыграет на выезде. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2021 - России и Хорватии, а также к двум сборным, получившим wild card: Великобритании и Сербии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Сборная Казахстана сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса 2022
Коронавирус в мире: новая волна в Великобритании, в Австралии закрыли парламент, омикрон-штамм в Норвегии
Головкин - Мурата: названы вероятные сроки боя за три титула чемпиона мира
Популярное
1 Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
2 Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
3 Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
6 Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области
Читайте также
Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив