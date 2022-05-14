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Казахстан сыграет с Данией на чемпионате мира по хоккею в Финляндии
14 Мая 2022 08:07

Казахстан сыграет с Данией на чемпионате мира по хоккею в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Финляндии пройдет матч сборных Казахстана и Дании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Дания — Казахстан начнется в 15:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На ЧМ-2022 сборная Казахстана выступает в группе А, где ее соперниками являются Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания Франция и Италия. Состав группы В выглядит так: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Перед стартом чемпионата мира в Финляндии сборная Казахстана провела два товарищеских матча с командой Латвии и в обоих потерпела разгромное поражение — 0:5 и 1:5.





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