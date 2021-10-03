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    17:30, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан сыграет с Бразилией за «бронзу» Чемпионата мира по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решающий матч проведут сегодня казахстанские футзалисты в Литве на Чемпионате мира. Они сыграют за третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В Литве к логическому завершению близится чемпионат мира по футзалу. Сегодня должна решиться судьба бронзовых наград.

    В этом матче сыграет команда Казахстана. Против наших спортсменов на площадку выйдет Бразилия.

    Сборные дошли до полуфинала ЧМ, где наши футзалисты уступили португальцам, а бразильцы проиграли Аргентине.

    Начало матча в 21.00 по времени Нур-Султана.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира.


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