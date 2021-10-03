17:30, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстан сыграет с Бразилией за «бронзу» Чемпионата мира по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решающий матч проведут сегодня казахстанские футзалисты в Литве на Чемпионате мира. Они сыграют за третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В Литве к логическому завершению близится чемпионат мира по футзалу. Сегодня должна решиться судьба бронзовых наград.
В этом матче сыграет команда Казахстана. Против наших спортсменов на площадку выйдет Бразилия.
Сборные дошли до полуфинала ЧМ, где наши футзалисты уступили португальцам, а бразильцы проиграли Аргентине.
Начало матча в 21.00 по времени Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира.