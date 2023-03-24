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Казахстан сыграет с Австралией за путевку на чемпионат мира по теннису

24 Марта 2023, 20:37
Казахстан сыграет с Австралией за путевку на чемпионат мира по теннису Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) в квалификации командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет зоны Азия/Океания определились финалистки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Подопечные Мадины Рахим в полуфинале уступили команде Японии. В стартовой игре Ева Корышева в драматичном матче, который длился 3 часа 25 минут, уступила со счетом 2:6, 7:5, 6:7(4:7). Во второй встрече Еркежан Жанатаева также уступила – 2:6, 2:6.

Несмотря на проигрыш Японии, у сборной Казахстана остаётся шанс пробиться на чемпионат мира. Для этого завтра 25 марта нашим юниоркам в матче за третье место нужно обыграть Австралию.


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