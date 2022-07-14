14 Июля 2022 20:40

Казахстан сыграет против Южной Кореи в ЧА по волейболу U18

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Иране с 15 по 22 августа пройдет 14-й чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В мужском молодежном чемпионате примут участие девять команд. Иран, Китайский Тайбэй, Китай, Индия и Кувейт составили группу «А». В четверке под литерой «В» соседствуют команды из Японии, Южной Кореи, Таиланда и Казахстана.

Стартует молодежный турнир с поединка Китайского Тайбэя и Индии. Следом на площадке с двукратным серебряным призером Южной Кореи вступит в схватку сборная Казахстана (главный тренер - Серик Мылжабаев). Дружина Кувейта в первый игровой день сыграет против Китая.



