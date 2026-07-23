Казахстан строит дата-центры: какие уроки американских IT-гигантов стоит учесть

Казахстан намерен стать одним из цифровых хабов Евразии, развивая искусственный интеллект и современные центры обработки данных. Вместе с ростом вычислительных мощностей увеличивается и потребность в воде, необходимой для охлаждения серверов. Как крупнейшие IT-компании США сокращают водопотребление и какие решения могут быть полезны Казахстану, изучал собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Сколько воды потребляет ИИ

Потребление воды искусственным интеллектом обусловлено особенностями работы центров обработки данных. Для обучения и работы крупных языковых моделей, таких как ChatGPT, требуются тысячи серверов, работающих на высокой скорости и выделяющих большое количество тепла при высоких вычислительных нагрузках. Чтобы предотвратить перегрев, в центрах обработки данных обычно используются системы водяного охлаждения: вода циркулирует по трубам, поглощая тепло, а затем испаряется или возвращается в окружающую среду.

Эта технология испарительного охлаждения эффективна, однако приводит к значительным потерям воды из-за испарения. По мере расширения центров обработки данных проблема водопотребления становится все более актуальной.

В июне 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что для одного запроса к ChatGPT требуется примерно 0,3 мл воды (0,000085 галлона), или около одной пятнадцатой части чайной ложки.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, среднестатистический американец ежедневно расходует 82 галлона воды (310,4 литра) в домашних условиях. Таким образом, один запрос к ChatGPT требует менее 0,0001% от суточного домашнего потребления воды одним человеком. Однако к этой оценке следует относиться с осторожностью: при миллиардах запросов, ежедневно обрабатываемых системами искусственного интеллекта, совокупное потребление воды становится уже весьма существенным.

В августе 2025 года компания Google сообщила, что для типичного текстового запроса к ИИ Gemini требуется около 0,26 мл воды, или примерно пять капель. Вместе с тем доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета Шаолей Жэнь отметил, что этот показатель учитывает только воду, используемую непосредственно для охлаждения центров обработки данных, и не включает объемы воды, расходуемые электростанциями при производстве электроэнергии.

Оценка расхода воды на один запрос не отражает общей картины. Намного важнее понять, сколько воды потребляют сами центры обработки данных крупнейших технологических компаний, поскольку именно они обеспечивают работу современных систем искусственного интеллекта.

До недавнего времени большинство технологических компаний либо не публиковало показатели эффективности использования воды (WUE, Water Usage Effectiveness), либо раскрывало их не в полном объеме, что затрудняло объективное сравнение. Поэтому исследовательская организация Axis Intelligence Research разработала собственный Индекс водоемкости искусственного интеллекта (AWII, AI Water Intensity Index), позволяющий сопоставить эффективность использования водных ресурсов крупнейшими технологическими корпорациями.

Инфографика: axis-intelligence.com

Наиболее заметным событием в этой сфере стало первое опубликование компанией Amazon полной информации о водопотреблении своих глобальных центров обработки данных. Согласно данным за 2025 год, они использовали 2,5 млрд галлонов (9,46 млрд литров) воды.

В 2025 году Amazon сократила общий объем потребления воды, несмотря на увеличение вычислительных мощностей. Удельный расход воды (WUE) составил 0,12 л/кВт·ч, что на 52% ниже уровня 2021 года (для сравнения: средний показатель по отрасли — 0,84 л/кВт·ч). Воздушное охлаждение применяется примерно в 90% случаев, а испарительное — менее чем в 10%, главным образом в периоды экстремально высоких температур. Индекс AWII составил 0,023.

Инфографика: axis-intelligence.com

Второй по эффективности использования воды стала компания Microsoft, которая считается одним из лидеров в области безводных технологий охлаждения. В 2025 году компания использовала 1,6 млрд галлонов воды (6 млрд литров), а показатель WUE составил 0,3 л/кВт·ч — на 39% ниже уровня 2021 года. Индекс AWII достиг 0,046.

Microsoft применяет систему охлаждения с нулевым испарением воды. С августа 2024 года во всех новых центрах обработки данных внедряется технология, которая, по оценке компании, позволит ежегодно экономить до 125 млрд литров воды.

В отчете Microsoft об экологической устойчивости за 2024 год также отмечается, что 42% воды, использованной компанией в 2023 году, поступало из регионов, испытывающих дефицит водных ресурсов.

Meta пока не публиковала сопоставимые данные за 2025 год, поэтому используются последние доступные сведения за 2023 год. Тогда центры обработки данных компании потребили 813 млн галлонов воды (3,1 млрд литров), из которых около 95% пришлось непосредственно на дата-центры. Показатель WUE составил 0,6 л/кВт·ч, а индекс AWII — 0,1. Относительно невысокий объем потребления воды объясняется меньшим количеством центров обработки данных и более низкой нагрузкой на системы искусственного интеллекта по сравнению с Google и Microsoft.

Наиболее высокий объем водопотребления среди крупнейших технологических компаний продемонстрировала Google. В 2024 году компания использовала 7 млрд галлонов воды (26,5 млрд литров), что превысило показатель 2023 года — 6,4 млрд галлонов (24,2 млрд литров). Показатель WUE составил 0,84 л/кВт·ч, а индекс AWII — 0,196. На крупнейший центр обработки данных компании в Каунсил-Блафс (штат Айова) пришлось около 1 млрд галлонов воды.

Таким образом, даже среди крупнейших технологических компаний различия в объемах потребления воды остаются значительными и во многом определяются используемыми технологиями охлаждения, уровнем загрузки дата-центров и их географическим расположением.

Прогнозы на 2030 год

В ближайшие годы ожидается резкий рост водопотребления центров обработки данных, обслуживающих системы искусственного интеллекта. По прогнозам, мировое прямое потребление воды дата-центрами увеличится с 560 млрд литров в 2025 году до 1,2 трлн литров к 2030 году, или на 114%.

В США объем воды, используемой для прямого охлаждения дата-центров, составлял около 17 млрд галлонов (64,3 млрд литров) в 2023 году. К 2030 году этот показатель может вырасти до 34–68 млрд галлонов (128,7–257,4 млрд литров), что означает увеличение на 100–400%.

Фото: canopywave.com

Потребление воды ИИ в сравнении с другими сферами экономики

Несмотря на высокие темпы роста, масштабы водопотребления искусственного интеллекта пока остаются относительно небольшими в сравнении с другими секторами экономики.

Научный консультант FoodFacts.org по вопросам окружающей среды Николас Картер отмечает, что, по прогнозам, к 2028 году центры обработки данных будут использовать около 1 км³ воды (1 трлн литров) в год. Для сравнения, только животноводство уже потребляет около 228 км³ пресной воды ежегодно.

По другим подсчетам, общий забор пресной воды в США составляет около 117 трлн галлонов в год (443 трлн л.), или 322 млрд галлонов (1219 млрд л.) в день. Прямое охлаждение дата-центров ИИ использует 17 млрд галлонов (64,3 млрд л.) в год – это примерно 0,015% от общего объема. С учетом косвенного расхода воды на выработку электроэнергии этот показатель составляет 228 млрд галлонов (863 млрд л.) в год, или около 0,2% от общего забора пресной воды в США.

Для сравнения, на орошение земель уходит 43 трлн галлонов (162,7 трлн л.) в год, на энергетику – 48,5 трлн галлонов (183,6 трлн л.), а на коммунальное водоснабжение – около 14 трлн галлонов (53 трлн л.). Таким образом, общий «водный след» ИИ остается крошечным в масштабах США – меньше 1% от объемов орошения или потребления воды электростанциями, но в отдельных регионах с дефицитом воды он может быть заметным.

Как решить проблему водопотребления

Основной путь снижения расхода воды связан с внедрением более эффективных технологий охлаждения центров обработки данных. Сегодня крупнейшие технологические компании постепенно отказываются от традиционного испарительного охлаждения в пользу воздушных систем и замкнутых контуров, позволяющих значительно сократить или полностью исключить потребление воды.

Так, Microsoft использует систему охлаждения с нулевым испарением воды. В ней применяется жидкостное охлаждение непосредственно на уровне чипов: вода циркулирует между серверами и чиллерами (промышленными холодильными установками) в замкнутом контуре и после первоначального заполнения системы практически не требует пополнения. Это считается одним из наиболее значимых достижений в сфере охлаждения дата-центров со времени внедрения испарительных технологий. Пилотные объекты уже работают в Финиксе (штат Аризона) и Маунт-Плезанте (штат Висконсин), а запуск новых площадок с нулевым водопотреблением запланирован на конец 2027 года.

Google также активно внедряет технологии воздушного охлаждения. Один из наиболее эффективных дата-центров компании, расположенный в городе Флугервилл (штат Техас), использует воздушное охлаждение и практически не нуждается в воде для работы. В феврале 2026 года Google объявила, что новый дата-центр в округе Уилбаргер (штат Техас) также будет работать без использования воды для охлаждения.

Эти примеры показывают, что основной потенциал сокращения водопотребления связан не с ограничением развития искусственного интеллекта, а с внедрением более эффективных технологий охлаждения, которые постепенно становятся отраслевым стандартом.

Не менее важную роль играет государственное регулирование. Пока в США отсутствует федеральное требование об обязательном раскрытии информации о потреблении воды центрами обработки данных. Однако отдельные штаты уже начали вводить собственные нормы.

Так, в Неваде, Аризоне и Вирджинии, где сосредоточено большое количество дата-центров, приняты или рассматриваются законы, обязывающие проводить оценку воздействия на водные ресурсы при строительстве крупных объектов, связанных с искусственным интеллектом. Эти меры направлены на то, чтобы развитие цифровой инфраструктуры не приводило к чрезмерной нагрузке на местные водные ресурсы.

Что этот опыт означает для Казахстана

Для Казахстана проблема водопотребления искусственного интеллекта пока не стоит столь остро, как для отдельных штатов США. Страна уже делает ставку на развитие цифровой инфраструктуры и создание крупных центров обработки данных, а значит, вопросы эффективного использования воды важно учитывать еще на этапе проектирования.

Казахстан последовательно развивает инфраструктуру искусственного интеллекта, расширяет вычислительные мощности и создает благоприятные условия для международных технологических компаний и инвесторов.

Одним из ключевых проектов станет строительство в Экибастузе крупнейшего в Центральной Азии центра обработки данных мощностью до 200 МВт. Такие объекты необходимы для развития облачных сервисов, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Здесь необходимо учесть, что увеличение потребности в электроэнергии, может повлечь рост потребности в воде для охлаждения серверного оборудования.

Фото: Валерий Бугаев

Опыт США показывает, что по мере развития отрасли вопросы водоэффективности становятся не менее важными, чем энергетическое обеспечение дата-центров. Поэтому при реализации новых проектов Казахстан может ориентироваться на современные технологии охлаждения — воздушные системы, замкнутые водяные контуры и решения с минимальным или нулевым испарением воды. Не менее важно предусмотреть механизмы мониторинга водопотребления и экологические требования уже на этапе проектирования и строительства новых объектов.

Такой подход позволит избежать дорогостоящей модернизации в будущем, снизить нагрузку на водные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие цифровой инфраструктуры. Для Казахстана, который стремится стать одним из технологических центров Евразии, это не только вопрос экологической ответственности, но и важное условие долгосрочной конкурентоспособности.

Ранее сообщалось об опыте США в разработке малых модульных реакторов, которые можно использовать для обеспечения электроэнергией удаленных территорий, промышленных предприятий и центров обработки данных.