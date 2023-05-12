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Казахстан стремится внести вклад в развитие высшего образования в Азии – Алихан Смаилов

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Мая 2023, 10:28
Казахстан стремится внести вклад в развитие высшего образования в Азии – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. Форум открыл Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум проходит в Назарбаев Университете. Участники форума принимают участие в панельных сессиях, обсуждают положение современных университетов, возможности академической мобильности и привлечение талантов в Азии, а также компетенцию студентов в области устойчивого развития.

«Наши преподаватели и сотрудники часто могли участвовать в научно-исследовательских конференциях, программах обмена, организуемых по линии Альянса. Мы гордимся нашим активным участием в Альянсе и стремимся внести свой вклад в развитие высшего образования в Азии. Именно сейчас мы признаем стремительные преобразования, происходящие в мире, вызванные пандемией, технологической революцией. Мы признаем спрос на инновационные решения в различных областях, особенно в области образования», - сказал на открытии форума Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу отметил, что в основе развития Назарбаев Университета лежит принцип меритократии.

«Требования к поступающим довольно высокие, поэтому уровень студентов, получающих у нас обучение, является первоклассным. 30% студентов – выходцы из уязвимых семей Казахстана. Мы очень гордимся этими студентами», - добавил Шигео Катсу.

В Альянс азиатских университетов входят 16 университетов: Университет Цинхуа, Назарбаев Университет, Гонконгский университет науки и технологий, Токийский университет, Сеульский национальный университет, Национальный университет Сингапура, Индийский технологический университет, Университет Индонезии, Университет Чулалонгкорн, Университет Малайи, Университет Коломбо, Янгонский университет, Пекинский университет, Университет Объединенных Арабских Эмиратов, Университет короля Сауда.


Астана   Образование   Вузы   Алихан Смаилов   Азия  
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