Выступление Президента Казахстана всегда пользуется достаточно большим вниманием не только в самом Казахстане, но и за пределами страны, и вызывает непраздный интерес у наблюдателей и политиков, сказал азербайджанский политолог, глава политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя агентству Kazinform Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

По мнению политолога, в последние годы Президент Казахстана делает акцент на необходимости совершенствования политической системы казахстанского общества, развития экономики страны применительно к потребностям людей.

— В данном случае его выступление не было исключением, — считает он.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем видении долгосрочных перспектив развития казахстанского государства и сделал акцент на необходимости решения, прежде всего, социально-экономических проблем, строительства «Справедливого Казахстана».

— В свое время Президент Казахстана озвучил инициативу «Слышащее государство», которое подразумевает учет интересов граждан, наличие обратной связи между руководством страны и обществом, — напомнил спикер.

Отметив, что эта идея в настоящее время активно реализовывается на практике, политолог выделил, что в последние годы были проведены масштабные политические и экономические реформы, которые дали свои результаты.

— Неслучайно красной линией через все выступление проходит тема развития экономики и создание условий для нормальной жизни казахстанских граждан. В частности, в разделе новая экономическая политика президент обратил особое внимание на реализацию курса по стимулированию частной предпринимательской деятельности и отход от принципов вмешательства в экономику. То есть максимальное ограничение проверок, в том числе и со стороны налоговых органов, максимальное предоставление предпринимателям свободу действий. Необходимо также, по словам Президента, ограничить деятельность монополии, которая мешает развитию малого и среднего предпринимательства. Как известно, они считаются наиболее трудоемкими отраслями экономической деятельности. Поэтому есть не только интерес активизировать развитие экономики, но и решить целый ряд социальных проблем. В частности, проблема обеспечения занятости, повышение дохода населения, — пояснил политолог.

По словам Велизаде, Касым-Жомарт Токаев особо обратил внимание на необходимость дальнейшей интеграции казахстанской экономики в систему региональных и международных экономических отношений.

— В этой связи очень важно обеспечить прозрачность деятельности таможенных органов, обеспечить активное взаимодействие их с другими соответствующими профильными организациями, для того, чтобы стимулировать развитие экспортоориентированных отраслей и хозяйства, — подчеркнул он.

Реальному сектору экономики, по мнению эксперта, в Казахстане всегда уделяется первоочередное значение. Для нынешнего этапа развития казахстанской экономики наряду со стимулированием мер по развитию реального сектора экономики необходимо вмешательство государства в регулирование процессов, связанных с экономической деятельностью.

— Забюрократизированная система, которая приводит к возникновению коррупционных схем абсолютно недопустима. Ее нужно упразднять, и Президент страны дал понять каким образом это можно сделать, — сказал политолог.

Эксперт добавил, что отдельное внимание было уделено человеческому капиталу, совершенствованию системы образования в школе.

— Необходимо уделять внимание формированию такого класса сотрудников, которые удовлетворяли бы спрос завтрашнего дня. Появляются новые специальности на фоне прогресса научно-технического блока. В общем эти специальности должны быть подготовленные уже эти годы и в будущем они должны органический соответствовать рынку труда, — выделил он.

По его словам, Президент Казахстана, отмечая необходимость развития казахстанского государства на обозримую перспективу, подчеркнул, что Казахстан должен быть государством равных возможностей для всех и каждого.

— И это условие для раскрытия творческого потенциала масс всего общества, поскольку именно это позволяет стране и обществу динамично развиваться, находить достойное место среди развитых государств планеты. Это тоже является основной целью развития казахстанского государства, причем критерием выступает, прежде всего, доведение среднегодового дохода граждан страны до уровня, принятого в развитых странах, — резюмировал спикер.

Публицист признался, что в условиях геополитической и геоэкономической турбулентности достигнуть этих задач становится непросто. Но Казахстан, как полагает он, старается действовать выверенным курсом, придерживаться национальных приоритетов и развивать стабильные и дружные отношения со всеми окружающими странами.

Политолог объяснил, что это является одним из условий того, чтобы избежать вовлечения в геополитические конфронтации и создавать должный уровень взаимодействия с разными странами для обеспечения собственных национальных интересов.