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Казахстан стартовал в молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании

3 Марта 2022 23:00
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Казахстан стартовал в молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры провели первые бои на молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Результаты казахстанскихбоксеров по итогам первого дня соревнований:

До 48 килограммов

Бексултан Боранбек - Суфиджонон Суджонов (Таджикистан) - досрочная победа Боранбека.

До 52 килограммов

Айдар Кадырхан - Дамир Мубалихонов (Таджикистан) - 5:0

До 63 килограммов

Ахмет Усен - Оун Алхадиди (Иордания) - 5:0

До 70 килограммов

Дамир Синеев - Мирзобахтиярхон Атаев (Таджикистан) - досрочная победа Синеева

До 80 килограммов

Мадияр Бексултанов - Мехди Раад Хави аль-Саед (Ирак) - 5:0.


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#Спорт   #Иордания   #Бокс  
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