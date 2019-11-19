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Казахстан стартовал с победы на Кубке Дэвиса

19 Ноября 2019 18:27
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Казахстан стартовал с победы на Кубке Дэвиса

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче Кубка Дэвиса в испанской столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Во встрече группового этапа турнира в матче против Нидерландов Михаил Кукушкин обыграл Ботика ван де Зандшульпа. Казахстанский теннисист оказался сильнее по итогам двух сетов - 6:2, 6:2. Таким образом, счет в противостоянии стал 1:0 в нашу пользу.

Следующим на корт выйдет Александр Бублик Добавим, что также в группе с Нидерландами и Казахстаном играет Великобритания.

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Ключевые слова: Спорт,
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