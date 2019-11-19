Новости
-
-
-
-
-
вчера 22:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:41
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан стартовал с победы на Кубке Дэвиса
19 Ноября 2019 18:27
Поделиться:
МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче Кубка Дэвиса в испанской столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеКазахстанские теннисисты примут участие в Кубке Дэвиса Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии
Во встрече группового этапа турнира в матче против Нидерландов Михаил Кукушкин обыграл Ботика ван де Зандшульпа. Казахстанский теннисист оказался сильнее по итогам двух сетов - 6:2, 6:2. Таким образом, счет в противостоянии стал 1:0 в нашу пользу.
Следующим на корт выйдет Александр Бублик Добавим, что также в группе с Нидерландами и Казахстаном играет Великобритания.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Алина Адилханова выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике
- Казахстанский гимнаст Милад Карими одержал победу в Бундеслиге
- Ольга Рыпакова стала членом Комиссии атлетов
- 40 тысяч тенге составляет зарплата тренеров ДЮСШ – Минкультуры и спорта
- Канат Ислам вошел в ТОП-5 рейтинга WBO
- «Тараз» на своем поле переиграл «Акжайык» за право играть в Премьер-Лиге
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047