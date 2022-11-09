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    00:43, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан стартовал с победы на Кубке Билли Джин Кинг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг обыграла соперницу из Великобритании Кейт Бултер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В шотландском Глазго в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана по теннису противостоит Великобритании. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче встретилась с англичанкой Кейт Бултер. В трех сетах Юлия Путинцева выиграла со счетом — 4:6, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа 10 минут.

    Во втором матче игрового дня представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Хариет Дарт из Великобритании.

    Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана по теннису впервые выступает в финале Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит с 8 по 13 ноября. На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.

    Фото: sports.kz

    Теги:
    Путинцева Юлия Спорт Теннис Главная для mail.ru
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