Казахстан стартовал с победы на Кубке Билли Джин Кинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг обыграла соперницу из Великобритании Кейт Бултер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В шотландском Глазго в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана по теннису противостоит Великобритании. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче встретилась с англичанкой Кейт Бултер. В трех сетах Юлия Путинцева выиграла со счетом — 4:6, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа 10 минут.

Во втором матче игрового дня представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Хариет Дарт из Великобритании.

Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана по теннису впервые выступает в финале Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит с 8 по 13 ноября. На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.

Фото: sports.kz