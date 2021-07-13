Казахстан стартовал на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде стартовал молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан на соревнованиях представлен парами Дархан Аманжолов/Дамир Лапов, Александр Кетиладзе/Александр Исмаилов среди мужских команд, Лаура Кабулбекова и Надежда Иванченко, Айсулу Мухтаркызы/Ассемай Сабанбаева.

Первые матчи наши спортсмены проиграли.

Турнир продлится до 15 июля.