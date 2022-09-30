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    16:37, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан стартовал на чемпионате мира по настольному теннису

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайском городе Чэнду стартовал чемпионат мира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    32 мужских и 28 женских команд до 5 октября определят 16 участников основного турнира - претендентов на медали.

    Мужская сборная Казахстана выступает в группе № 2, где соперниками являются Германия, Франция, Индия, Узбекистан.

    Первый матч наши спортсмены провели против Германии.

    Кирилл Герасименко - Бенедикт Дуда 1:3 (11:8, 5:11, 8:11, 9:11)

    Денис Жолудев - Данг Цю 0:3 (5:11, 8:11, 4:11)

    Алан Курмангалиев - Рикардо Вальтер 0:3 (5:11, 5:11, 6:11)

    Итоговый счет 3:0 в пользу Германии.

    Следующий матч Казахстан проведет против Франции.



    Фото: olympic.kz





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