Казахстан стартовал на чемпионате мира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайском городе Чэнду стартовал чемпионат мира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

32 мужских и 28 женских команд до 5 октября определят 16 участников основного турнира - претендентов на медали.

Мужская сборная Казахстана выступает в группе № 2, где соперниками являются Германия, Франция, Индия, Узбекистан.

Первый матч наши спортсмены провели против Германии.

Кирилл Герасименко - Бенедикт Дуда 1:3 (11:8, 5:11, 8:11, 9:11)

Денис Жолудев - Данг Цю 0:3 (5:11, 8:11, 4:11)

Алан Курмангалиев - Рикардо Вальтер 0:3 (5:11, 5:11, 6:11)

Итоговый счет 3:0 в пользу Германии.

Следующий матч Казахстан проведет против Франции.





Фото: olympic.kz















