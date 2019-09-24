Казахстан старается решать сложнейшие вопросы на основе диалога - спикер Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан всегда старается решать сложнейшие вопросы мировой политики на основе равноправия, диалога и доверия. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение такого представительного форума на гостеприимной казахстанской земле - является еще одним свидетельством приверженности руководства вашей страны решать сложнейшие вопросы мировой политики на основе равноправия, диалога и доверия», - сказал Владимир Андрейченко, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие» в Нур-Султане.

Он также подчеркнул, что Беларусь постоянно принимает участие в Совещании, поскольку твердо уверенна, что мировое сообщество должно сосредоточить свое внимание на вопросах имеющих четкую объединительную составляющую.

«Любой шаг в этом направлении сегодня очень важен. Поэтому мы искренне рады видеть здесь единомышленников, число которых неизменно растет. Особая ценность такого формата общения в том, что парламентская дипломатия позволяет гражданам наших стран не оставаться в стороне при обсуждении проблем глубоко затрагивающих их жизненные интересы. Тема, вынесенная на четвертое заседание, касается самого важного - это мир, безопасность, свободное развитие, отказ от устаревших догм и ложных стереотипов», - заключил Владимир Андрейченко.