+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -6 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан станет первой страной в мире по производству сложных удобрений - глава МИИР

30 Ноября 2021 11:08
Поделиться:
Казахстан станет первой страной в мире по производству сложных удобрений - глава МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Казахстане планируют увеличить несырьевой экспорт в 1,5 раза. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что дает законопроект о промышленной политике
Развитие обрабатывающей промышленности: ряд поручений дал Аскар Мамин Технический запуск стекольного завода планируют в Кызылординской области Сколько всего случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

«К 2025 году поставлена задача увеличить несырьевой экспорт в 1,5 раза. Для достижения данного показателя мы планируем запустить 180 проектов, ориентированных на экспорт в более 60 стран мира. Таким образом, Казахстан станет вторым по счету экспортером ферросплавов. Мы станем первой страной в мире по производству сложных удобрений, где применяется соляно-кислое разложение», - сказал в ходе заседания Правительства Бейбут Атамкулов.

«Казахстан станет частью глобальной цепочки сбыта ПАО «КамАЗ» и HYUNDAI. Также, каждый третий автомобиль казахстанского производства будет ориентирован на экспорт. При этом, за счет производства отечественных компонентов рост доли местного содержания достигнет 50%», - Бейбут Атамкулов.

Также по информации министра, на новых производствах планируется выпуск продукции 164 средних и 121 верхних переделов.

«До 2025 года объем производства продукции верхнего передела суммарно составит 2,7 трлн тенге, что даст прирост к действующему производству в два раза. Объем выпуска среднетехнологичной продукции суммарно составит 2,1 трлн тенге, экспорт - 2 млрд долл. США, что позволит увеличить производство на 12,5%. Это позволит наладить производство иммунных препаратов и лекарственных средств, санфаянса, автокомпонентов, бытовой техники, продукции железнодорожного машиностроения, лакокрасочных изделий, стройматериалов и минеральных удобрений в Казахстане», - рассказал министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Промышленность   #Экономика   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Что дает законопроект о промышленной политике
Развитие обрабатывающей промышленности: ряд поручений дал Аскар Мамин
Технический запуск стекольного завода планируют в Кызылординской области
Сколько всего случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
Популярное
1 Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО
2 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
3 Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
4 Модель Назарбаева и ее влияние на интеграцию тюркского мира
5 В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
6 Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде
Читайте также
Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин
В декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «Омикрон»
Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
Модель Назарбаева и ее влияние на интеграцию тюркского мира
В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив