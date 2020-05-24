Казахстан станет частью масштабного проекта FIFA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - FIFA и Казахстанская федерация футбола приступают к реализации новаторской программы своевременного выявления и оптимального развития талантливых воспитанников школ резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

В качестве стартовой площадки включения нашей страны в уникальный проект состоялась видеоконференция руководителей Технического центра КФФ и высокопоставленных экспертов ФИФА.

Тематический форум подразумевал детализацию вводимой сейчас в действие программы поддержки национальных ассоциаций Talent Development - Football Ecosystem Analysis.

Online-конференцию проводили менеджер ФИФА Раймондас Статкявичус и эксперт ФИФА Эдвинас Эймонтас. Нашу страну представляли директор технического центра Казахстанской федерации футбола Иван Азовский и заместитель директора Техцентра КФФ Асет Базеков.

«Задачей проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и развития талантливых воспитанников футбольных школ. Как следует из названия представленной программы, сначала нам предстоит изучить казахстанский футбол, как своего рода экосистему. Досконально понять его инфраструктуру в части селекции, воспитания резерва и обеспечения роста мастерства одаренной молодежи. Строго индивидуальный подход практикуется нами в сотрудничестве с каждой национальной ассоциацией. В разных странах существуют иногда сходные, а иногда различные причины, влекущие к потере многообещающих ребят. Мы намерены минимизировать процессы такого рода, избегая при этом работы под копирку», - отметил высокопоставленный эксперт ФИФА Эдвинас Эймонтас.

Руководителем широкомасштабной программы является пользующийся мировым авторитетом французский тренер, а ныне функционер Международной федерации футбольных ассоциаций Арсен Венгер. Некоторое время назад специалист, по праву заслуживший репутацию мэтра, возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Развитие молодых талантов основано на трех ключевых моментах: выявлении одаренных воспитанников, создании среды, в которой они смогут гармонично развиваться, и, самое главное, участии в этой работе высококвалифицированных тренеров. Реализация программы пройдет в свете ясного понимания, что происходит в каждой стране в плане развития подающих надежды игроков. Предстоят широкие исследования? Да. Анализ? Да. Результаты? Конечно! Нас ожидает деятельное и продуктивное сотрудничество с национальными ассоциациями по обеспечению роста уровня исполнения игры», - подчеркнул высокопоставленный эксперт ФИФА Стив Макларен. «Три из числа тринадцати делегированных на анализ казахстанских футбольных школ получат возможность внедрения систем развития Double Pass в углубленном порядке. Эксперты ФИФА детально ознакомятся с учебно-тренировочным процессом, практикуемым в школах резерва, вошедших в тройку избранных. Вплоть до скрупулезного изучения предоставленного видеоматериала с тренировок и других практических занятий. После окончания аналитического этапа всем тринадцати участникам проекта будет предложена помощь в создании собственной программы выявления и развития талантов, а также конкретные пути ее практической реализации», - сообщил директор технического центра Казахстанской федерации футбола Иван Азовский.

Согласно официальным циркулярам ФИФА, в число участников программы Talent Development - Football Ecosystem Analysis, войдут тщательно отобранные и соответствующие следующим основным критериям школы резерва:

- Наличие постоянных, то есть собственных или находящихся в длительной аренде, спортивных сооружений, используемых в учебно-тренировочном процессе;

- Наличие наибольшего количества игроков, вызываемых в различные юношеские сборные команды Казахстана;

- Наличие, как минимум, трех различных по возрасту групп воспитанников, одна из которых должна соответствовать возрастной категории юношеской сборной страны не старше 17 лет;

- Наличие, как минимум, трех штатных тренеров;

- Наличие освобожденного от других клубных или иных обязанностей директора;

- Регулярное участие в официальных чемпионатах, первенствах и кубковых детско-юношеских соревнованиях, проводимых национальной ассоциацией.