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Казахстан стал вторым в Азии по джиу-джитсу
УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В столице Монголии Улан-Баторе завершился IV Чемпионат Азии по джиу-джитсу. Спортсмены национальной сборной Казахстана по итогам турнира завоевали второе общекомандное место, уступив команде из Таиланда, передает МИА «Казинформ».По информации управления культуры и спорта Нур-Султана, по итогам континентального первенства казахстанские джитсеры завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
«Золото»:
1. Тлепова Алия 62кг файтинг
2. Есенгалиев Айбар +94кг файтинг
3. Нурлыбаев Женис 56кг файтинг
4. Жанибек Абу-Бакир 62кг файтинг
5. Дуванова Галина 52кг не ваза
6. Жарасов Досбол 56кг контакт
7. Хамзе Баккуар 77кг контакт
«Серебро»:
1. Мекенбаева Молдир 52кг не ваза
2. Дуйсенкулов Нурсултан 69кг файтинг
3. Хамзе Баккуар 77кг файтинг
4. Айтмуханбетов Санжар 56кг файтинг
«Бронза»:
1. Мамышев Медетхан, Филатов Виктор дуо-систем
2. Кусаинов Рамазан 94кг файтинг
3. Бисалиев Тыныс +94кг контакт
4. Конысов Куандык 56кг не ваза
5. Нортаев Дархан 62кг не ваза
Сборная Таиланда завоевала 22 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Хозяева турнира уступили нашим спортсменам одну золотую медаль, на счету сборной Монголии 6 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей.
IV Чемпионат Азии по джиу-джитсу является главным региональным соревнованием. В этом году в первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 20 стран, в судейский состав вошли около 20 судей из 13 стран.
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