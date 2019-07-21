Казахстан стал вторым в Азии по джиу-джитсу

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В столице Монголии Улан-Баторе завершился IV Чемпионат Азии по джиу-джитсу. Спортсмены национальной сборной Казахстана по итогам турнира завоевали второе общекомандное место, уступив команде из Таиланда, передает МИА «Казинформ».

По информации управления культуры и спорта Нур-Султана, по итогам континентального первенства казахстанские джитсеры завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.





«Золото»:

1. Тлепова Алия 62кг файтинг

2. Есенгалиев Айбар +94кг файтинг

3. Нурлыбаев Женис 56кг файтинг

4. Жанибек Абу-Бакир 62кг файтинг

5. Дуванова Галина 52кг не ваза

6. Жарасов Досбол 56кг контакт

7. Хамзе Баккуар 77кг контакт

«Серебро»:

1. Мекенбаева Молдир 52кг не ваза

2. Дуйсенкулов Нурсултан 69кг файтинг

3. Хамзе Баккуар 77кг файтинг

4. Айтмуханбетов Санжар 56кг файтинг

«Бронза»:

1. Мамышев Медетхан, Филатов Виктор дуо-систем

2. Кусаинов Рамазан 94кг файтинг

3. Бисалиев Тыныс +94кг контакт

4. Конысов Куандык 56кг не ваза

5. Нортаев Дархан 62кг не ваза





Сборная Таиланда завоевала 22 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Хозяева турнира уступили нашим спортсменам одну золотую медаль, на счету сборной Монголии 6 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей.





IV Чемпионат Азии по джиу-джитсу является главным региональным соревнованием. В этом году в первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 20 стран, в судейский состав вошли около 20 судей из 13 стран.



