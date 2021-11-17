Казахстан стал важным транзитным мостом, соединяющим Азию и Европу – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев перечислил достижения нашей страны за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы – крупнейшая экономика в Центральной Азии. На долю Казахстана приходится более половины валового продукта всего региона. Мы привлекли в страну около 250 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Благосостояние граждан увеличилось в разы, достигнув уровня ряда государств Восточной Европы и второго места в СНГ, где мы уступаем только России. Был создан Национальный фонд – это щит, серьезный актив для нынешнего и будущих поколений. Золотовалютные резервы нашей страны сегодня составляют около 100 млрд долларов», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По его словам, ведется активная индустриализация и строительство сервисной промышленной экономики, что нацелено на уход от зависимости от сырьевого ресурса.

«Будучи страной, не имеющей выхода к морским путям, мы построили более 15 тысяч км автомобильных. Это дало Казахстану выход на Тихий и Атлантический океаны, а также на Персидский залив. Построено железных дорог 3,6 тысяч км. Если сравнить, что за все 70 лет Советской власти был построен один Турксиб протяженностью 1300 км, то сколько мы сделали за короткое время, говорит за себя. Иными словами, Казахстан стал важным транзитным мостом, соединяющим Азию и Европу, Север и Юг, обеспечив международное правовое знание Казахстана, мы юридически оформили нашу государственную границу, протяженность которой 15 тысяч км», - отметил Елбасы.