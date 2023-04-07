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Казахстан стал шахматной державой этого года – Тимур Турлов

Мейрамбек Байгарин
7 Апреля 2023, 21:18
Казахстан стал шахматной державой этого года – Тимур Турлов Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На выбор Казахстана местом проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам повлияло географическое положение. Об этом рассказал президент Казахстанской федерации шахмат, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов в эксклюзивном интервью в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы боролись за это право, боролись, как раз, на рубеже Нового года. В начале января принималось это решение. Насколько мы понимаем, одним из важных факторов стало наше географическое положение. У нас должны как раз сразиться гроссмейстер из России с гроссмейстером из Китая за звание чемпиона мира. Мы, находимся, на самом деле, на перекрестке этих дорог. Наш успешный опыт по проведению чемпионата мира по блицу и рапиду, который мы провели в конце прошлого года, тоже сыграл нам на руку», – сказал Т. Турлов.

По его словам, Федерация шахмат использует все возможности, которые открылись перед Казахстаном за последнее время. В федерации гордятся тем, что предстоящий матч доверили провести именно Казахстану, который стал настоящей шахматной державой 2023 года.

Напомним, с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Он определит имя нового, 17-го чемпиона мира.

Как известно, главным конкурентом Казахстана в борьбе за право проведения матча была Аргентина.

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