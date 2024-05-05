В рейтинге самых бедных стран мира Казахстан занимает самую низкую строчку среди своих соседей по Центральной Азии — 128-ую. С ВВП-ППС в размере 34 534 долларов США, наша страна имеет самый высокий экономический статус и является самой богатой среди республик Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Global Finance.

Стоит отметить, что ближе всех из центрально-азиатских республик к Казахстану в рейтинге расположился Туркменистан на 101-м месте. Узбекистан и Кыргызстан занимают 67-е и 48-е места рейтинга соответственно. Самой бедной из стран Центральной Азии в рейтинге является Таджикистан, расположившийся на 43-ей строчке.

Казахстану удалось обойти в рейтинге Азербайджан и Китай, которые расположились на 98-й и 113-й строчках по бедности в мире. А вот братская Турция обошла Казахстан и занимает 140-е место рейтинга.

Самая бедная из беднейших стран мира согласно рейтингу, Южный Судан, охвачена насилием с момента создания в 2011 году. Социальные разногласия, неравенство, коррупция и войны не улучшают ситуацию. В этом году около 9 миллионов человек, более 60% населения Южного Судана, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Второе место в рейтинге самых бедных стран занимает крошечная Бурунди, не имеющая выхода к морю. Страна испытывает недостаток природных ресурсов и пострадала от гражданской войны, длившейся с 1993 по 2005 год.

На третьей строчке расположилась Центрально-Африканская Республика. Казалось бы, страна богатая золотом, нефтью, ураном и алмазами, по каким-то причинам населена очень бедными людьми, и большую часть десятилетия входит в число беднейших стран мира.

В десятку самых бедных стран мира также вошли Демократическая республика Конго, Мозамбик, Нигер, Малави, Либерия, Мадагаскар и Йемен.

Люксембург, Макао и Ирландия занимают последние строчки в подборке самых бедных стран мира — 190-е, 189-е и 188-е места соответственно.