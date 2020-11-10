Казахстан стал производить наиболее востребованные лекарства – СК Фармация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские предприятия стали производить наиболее востребованные лекарства. Об этом сообщил председатель правления ТОО «Ск Фармация» Ерхат Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось поблагодарить наших отечественных производителей, которые с учетом пандемии развернули свое производство на максимальную мощность и трехсменный формат работы. Лекарства отечественных производителей прямо с конвейера уходят в больницы. Переформатировано производство под наиболее востребованные препараты. 43 наименования, 48% препаратов, применяемых для лечения КВИ, производятся ОТП», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что Правительством РК принят Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 г., который позволит обеспечить лекарственную безопасность страны и достичь доли ОТП в закупе не менее 45% до 2025 года (2020 г – 30%).

«Мощным стимулом для развития отечественного производства является развитие взаимодействия с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 БигФарма, к примеру, такими гигантами как Pfizer, Bayer, Sanofi, а также привлечение отечественных научно-исследовательских институтов, научных лабораторий крупных медицинских вузов по типу R&D центров, а также развертывание их на свободных экономических и индустриальных зонах», - заключил спикер.