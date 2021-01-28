Казахстан стал председателем Межгосударственного совета по космосу в 2021 году

НУР_СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 января 2021 года в формате онлайн состоялось второе заседание Межгосударственного совета по космосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали ранее , решение о создании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ было принято 2 ноября 2018 года в столице Казахстана для более успешной реализации Соглашения о совместной деятельности стран Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Первое заседание прошло год назад в столице Беларуси Минске, второе было запланировано в Казахстане.

По предложению Исполнительного комитета СНГ председателем Совета на 2021 год избран члена Совета от Республики Казахстан, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, представители Республики Армении и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей.

Участие в онлайн заседании Совета также приняли руководители предприятий космической отрасли Казахстана.

На повестке дня было 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса.

Республика Казахстан представила участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли РК, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.

Также был обсужден вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, реализации инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из 3-х космических аппаратов.

По итогам заседания был утвержден план работ Совета на 2021 год. Следующая встреча представителей государств — участников СНГ в области космической деятельности запланирована на первое полугодие 2022 года в Российской Федерации.