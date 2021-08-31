Казахстан стал первым по росту прямых иностранных инвестиций среди стран с переходной экономикой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику, по итогам 2020 года Казахстан продемонстрировал наибольший прирост объёма чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

На фоне сокращения их общего объёма во всём мире более чем на одну треть до самого низкого показателя с 2005 года, в Казахстане поступило на 34,9% больше чистых ПИИ, чем годом ранее. Такие данные содержатся во «Всемирном докладе по инвестициям» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Экономический кризис, разразившийся из-за пандемии, внёс существенные изменения в структуру международных торгово-экономических отношений в мире. Это отразилось и на потоках ПИИ.

Согласно докладу, в минувшем году объём чистых ПИИ в глобальной экономике сократился на 35%, составив в общей сложности 1 трлн. долл. США, что является самым низким показателем за последние 16 лет.

Коронавирусный кризис оказал особенно сильное негативное влияние в данном отношении на страны с переходной экономикой. По прогнозам экспертов ЮНКТАД, восстановление потоков ПИИ в данной группе стран ожидается лишь в 2022 году.

В то же время, благодаря проведению структурных реформ и реализуемой Правительством РК политике в сфере привлечения инвестиций, по данным ЮНКТАД, в Казахстане отмечен наибольший рост притока чистых ПИИ среди стран с переходной экономикой и стран, не имеющих выхода к морю. Данный рост обеспечен за счёт инвестиций в таких отраслях как обрабатывающая промышленность, транспорт, телекоммуникации, финансовая деятельность, энергетика, горнодобывающий комплекс и др.

Общий объём чистого притока ПИИ в страны с переходной экономикой в прошлом году составил 24 млрд. долл. США, в Казахстане - 3,9 млрд. долл. США. Данный показатель больше только в Российской Федерации.

Аналогичный рейтинг был составлен и среди стран, не имеющих выхода к морю, среди которых чистый приток прямых инвестиций составил 15,4 млрд. долл. США. В данной группе стран по объёму чистых ПИИ Казахстан занял 1-е место.

Данные доклада ЮНКТАД показывают, что на фоне негативного влияния пандемии на глобальную экономику, в Казахстане сохраняются благоприятные условия для иностранных инвесторов. Стабильно высокие позиции страны в международных рейтингах, а также статистика привлечения ПИИ подтверждают высокую инвестиционную привлекательность Казахстана, мотивацию инвесторов начинать и продолжать реализацию проектов, даже в кризисный период.

По прогнозам экспертов ЮНКТАД, рост притока прямых иностранных инвестиций в 2021 году составит в среднем 10-15% по миру и 5-20% в развивающихся странах.

Ссылка на отчет «Всемирный доклад по инвестициям» ЮНКТАД (WIR 2021).