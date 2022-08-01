1 Августа 2022 13:41

Казахстан стал перекрестком многих мировых религий – Булат Сарсенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чуть больше месяца осталось до проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это знаковое событие традиционно проходит каждые три года в Нур-Султане. Ранее планировалось, что съезд состоится в 2021 году. Однако в связи с пандемией коронавируса планы пришлось пересмотреть. Как оказалось, сложно выбрать подходящую дату для всех представителей религий. В течение года у каждой культуры и религии организовываются свои значимые праздники, поэтому удобным месяцем для всех оказался сентябрь. О том, как идет подготовка к съезду, кого из почетных гостей встретит Казахстан, какие мероприятия будут проводиться корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Булат Сарсенбаев - глава Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

- Булат Сергазиевич, расскажите, как идет подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий?

- Проводится актуализация списков участников, подготовка мест проведения съезда и его институтов. Во Дворце мира и согласия с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится пленарное заседание съезда. Также во Дворце Независимости пройдут секционные заседания. Однако перед началом съезда мы проведем заседание рабочей группы. Оно состоится 12 сентября. А 13 сентября пройдет XX заседание Секретариата съезда под председательством Спикера Сената Парламента РК, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. То есть, у нас фактически будет четыре рабочих дня: 12, 13, 14, 15 сентября. Ожидаем прибытие гостей 11 сентября и отъезд планируется на 15 и 16 сентября.

- Сколько делегаций из скольких стран мира прибудут в Казахстан? И какие религиозные и международные организации примут участие в съезде?

- На мероприятие приглашены 130 глав делегаций из 60 стран мира, среди которых представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и другие религий. Расширен формат участников съезда за счет приглашения в качестве почетных гостей влиятельных действующих и бывших политиков, деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций, форумов, занимающихся вопросами межконфессионального и межкультурного диалога.

В первом съезде в 2013 году приняли участие 17 делегаций. То есть, авторитет и значимость съезда растет. Мы можем открыто говорить о том, что это уникальная площадка, на которой собираются первые духовные лица мира, экс-главы государств, представители международных организаций, различных обществ, представители СМИ со всего мира. В этом году мероприятие будет освещаться иностранными журналистами. Мы уже имеем около 100 предварительных данных от различных СМИ. То есть, около 100 представителей СМИ приедут в Казахстан, в их числе Euronews, CNN, Аль-Джазира. VII Съезд станет одним из главных международных мероприятий года, где Казахстан еще раз продемонстрирует миру свою приверженность идеям толерантности, открытости, взаимоуважения и доверия между государством и обществом.

- Кого встретит Казахстан из почетных гостей?

- Особую значимость придаст работе съезда участие Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также Верховного имама аль-Азхара Шейха Ахмед аль-Тайеба. По канонам он считается первым суннитским богословом в мире. Руководитель секретариата съезда, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев сам лично вручил им приглашение для участия от имени Главы государства.

Особенностью грядущего мероприятия станет визит в Казахстан Папы Римского Франциска, о котором договорился в ходе видеоконференции с Папой Президент Касым-Жомарт Токаев. Папа Римский примет участие в трех статусах: как Глава государства Ватикан, как участник Съезда лидеров мировых и традиционных религий, как религиозный деятель. Он планирует провести встречу со своей паствой. Как вы знаете, в нашей стране проживает много католиков. Католические храмы имеются практически во всех областях. Мы также ожидаем прибытие глав церквей, верховных муфтиев, принцев, экс-президентов. Казахстан на этот период станет духовным центром мира.

Когда покойный Папа Римский Иоанн Павел II приезжал с рабочим визитом в нашу страну в 2001 году, следом за ним приехали до 50 тыс. паломников. В этом году, принимая во внимание, что во время визита Папы Римского Франциска ожидается прибытие паломников из других городов стран и мира, будут популяризованы продукты отечественных товаропроизводителей, что положительно скажется на поступлении в бюджет финансовых средств, на развитие туристической индустрии и бизнеса в столице и в Казахстане в целом.

- Разные мнения высказываются о значимости и необходимости проведения съезда. Что вы думаете по этому поводу?

- Иногда отдельные лица хлестко высказываются о том, зачем мы проводим такого рода мероприятия и лучше бы эти средства направили на другие благие дела. Я полностью согласен с этими людьми. Действительно назрела ситуация, когда нужно заниматься реальным развитием экономики Казахстана, повышением уровня жизни наших граждан. Но противопоставлять две вещи считаю некорректным. Это событие поддерживается мировым сообществом, первыми духовными лицами всех государств. Значит, они видят в этом определенный смысл. А смысл в том, чтобы найти мирные и правильные решения по многим вопросам. За круглым столом во время съезда мы увидим представителей религий, которые никогда бы в другом месте не сели бы за один стол. Казахстан предоставляет возможность, чтобы люди нашли общий язык. Это площадка, где люди пытаются найти общие подходы к решению тех проблем, которые сегодня в мире существуют. Те люди, которые высказывают подобные вещи о том, что нет необходимости в проведении съезда, на мой взгляд, глубоко заблуждаются или пытаются ввести в заблуждение других людей.

Участие в съезде таких значимых лиц говорит о нехватке подобных площадок во всем мире. Многие страны пытаются организовать такие мероприятия, но ни одна из них не добилась таких успехов, как Казахстан. Просто отказаться от всего – это все равно, что закрыть себя в комнате и никуда не выходить. Тогда, конечно, будет казаться, что ничего не происходит. Мы должны идти вперед, ставить задачи и решать их. Съезд лидеров мировых и традиционных религий этому способствует. В нашей стране проживают представители 18 официальных конфессий. Однажды я встретился со священником. Он мне сказал: «Бог создал нас разными. В этом наша суть. Поле усеяно разными цветами и это очень красиво. Мы разные. Этим мир и красив». Мы должны гордиться этим.

- Какие вопросы будут обсуждаться на предстоящем съезде? Каковы его задачи и цели?

- Тема предстоящего съезда была утверждена на XIX заседании секретариата в 2021 году. Главная тема VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Мы живем немного в другом мире, чем до пандемии. Многое изменилось в наших подходах, появились новые слова, которые раньше не использовали. Видимо, нам надо обсудить вопросы о том, как дальше жить, что делать. В этом высока роль духовных лидеров. Это не последние люди в своей стране. От их позиций и поступков зависит многое. По итогам съезда будет принят итоговый документ – декларация, в котором будет выражено их видение того, что мы должны сделать, что необходимо предпринять духовным лицам. Думаю, что мнение лидеров мировых и традиционных религий будет немаловажным. Это не говорит о том, что другие вопросы не будут обсуждаться. Уверен, что участники встречи не обойдут их.

На секционных заседаниях VII Съезда планируется обсудить следующие темы:

1. Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире;

2. Роль образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира;

3. Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве;

4. Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины.

- В рамках проведения съезда в Нур-Султане открываются новые культурные и духовные объекты. Чем удивит Казахстан гостей в этом году?

- Запланированы тематические фотовыставки в парке около монумента «Байтерек», на которой будут представлены фотостенды, посвященные истории всех шести съездов лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане, состоявшихся в 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 годах.

Также на базе «Қазмедиа орталығы» пройдет фотовыставка, посвященная теме мировых религий: ислам, христианство, иудаизм и буддизм.

Во Дворце Независимости будут выставлены лучшие рисунки детей по итогам конкурса «Мир и духовность моими глазами», который был проведен Центром ко Дню защиты детей. В Национальном музее РК будет представлена экспозиция на тему «История религии на территории Казахстана».

Казахстан исторически является перекрестком многих религий. Все основные религии, так или иначе, были распространены на территории Казахстана. Каспий – родина зороастризма. Буддизм, возникший на границе Непала и Индии, благодаря Кушанскому государству (территория нынешнего юга и юго-востока Казахстана) получил мировое развитие. В V-VI веке на территории Казахстана жили христиане. В России христианство получило развитие в XI веке. Казахстан стал перекрестком многих мировых религий.

VII съезд станет одним из главных международных мероприятий года, где Казахстан продемонстрирует миру свою приверженность идеям толерантности, открытости, взаимоуважения и доверия между государством и обществом.

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий будет иметь положительный информационно-имиджевый эффект Казахстана на международном уровне. Планируется организовать прямую трансляцию съезда и его секционных заседаний на YouTube-канале и других социальных сетях.