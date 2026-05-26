Казахстан стал одним из ключевых импортеров российских соусов

Страны Центральной Азии и ближнего зарубежья сформировали основной спрос на импорт соусной продукции из Российской Федерации в начале текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно отчетным данным аналитического ресурса OleoScope, по итогам первого квартала 2026 года лидером по объему закупок стал Казахстан.

Центральноазиатский вектор лидерства

На долю двух крупнейших экономик Центральной Азии пришлась значительная часть общего объема поставок в денежном выражении:

Казахстан прочно удерживает первое место в структуре экспорта — сумма закупок составила 12 млн долларов.

Узбекистан практически вплотную приблизился к лидеру, заняв вторую строчку с показателем $11 млн.

Остальная часть пула ключевых импортеров выглядит следующим образом:

Азербайджан занял третью позицию, направив на закупку российских соусов 8 млн долларов;

Беларусь расположилась на четвертом месте с объемом импорта в 7 млн долларов;

Грузия замыкает пятерку главных рынков сбыта, показав результат в 6 млн долларов.

