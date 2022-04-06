Казахстан стал лучшим среди стран Центральной Азии по итогам TOEFL

НУЛ-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О международных рейтингах замера языковых навыков населения рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«В конце 2021 года в СМИ активно распространялась статья с кричащим заголовком «Казахстан – один из аутсайдеров по уровню владения английским языком». При этом ссылка была на рейтинг EF EPI.

Однако мое внимание, наряду с результатами, привлекла методология самого исследования.

Международный рейтинг EF EPI (Индекс владения английским языком EF) оценивает уровень владения английским языком среди стран, от которых в оценке приняли участие не менее 400 человек.

EF EPI ранжирует страны на основании данных взрослых, самостоятельно и добровольно сдавших тест по английскому языку EF SET.

Сам EF SET – это адаптивный онлайн-тест по английскому языку, доступный любому пользователю Интернета бесплатно.

Для принятия участия в данном тестировании нужно всего лишь самостоятельно пройти тест по ссылке https://www.efset.org/ef-set-50/.

Оценивается уровень владения языком всего по двум навыкам: чтение и аудирование. Для сравнения: IELTS, TOEFL - по четырем.

Поскольку тестирование проходит без внешнего контроля, нет репрезентативной выборки, идентификации личности тестируемого, сохранение объективности при сдаче теста не гарантируется.

Тем не менее, по итогам тестирования было заявлено, что по сравнению с данными 2020 года наблюдается улучшение среднего балла Казахстана на 14 баллов: 426 баллов из максимальных 800. Кстати, Нур-Султан и Алматы показали результаты в 470 и 466 баллов соответственно и были оценены как города со средним уровнем знания английского.

Исходя из этой информации, каждый должен сам принять решение о репрезентативности указанного рейтинга и доверии к нему.

При этом не освещаются результаты других языковых тестов, хотя таковые тоже имеются.

Всем известно, что существуют такие признанные виды тестов, как IELTS, TOEFL.

Данные языковые экзамены, в отличие от вышеупомянутого EF SET, проводят комплексную оценку всех четырех языковых навыков: аудирование, чтение, письмо, говорение.

Также, в отличие от EF SET, экзамены IELTS и TOEFL демонстрируют высокие стандарты академической честности, так как во время тестирования участники обязаны пройти процедуру идентификации личности и сдают тест под наблюдением представителей разработчиков теста», написал Асхат Аймашамбетов.

Министр образования и науки подробнее остановился на результатах.

«Казахстан показывает положительную динамику результатов международного экзамена TOEFL iBT за последние три года: 2018 год – 82 балла, 2019 год – 85 баллов, 2020 год – 86 баллов из 120 возможных. Среди стран Центральной Азии — это самый высокий результат. Согласно ступеням владения английским языком в Общеевропейской системе CEFR эти показатели соответствуют пороговому или среднему уровню знания английского языка (B1), что предполагает возможность общения в бытовых ситуациях или успешную коммуникацию на знакомые темы. В разрезе языковых навыков казахстанцы в среднем набирают по аудированию и говорению по 22 балла, по чтению и письму – 21 балл из 30 максимальных в каждой из секций.

Отдельный интерес представляют результаты казахстанцев в международном экзамене IELTS. В 2019 году средний балл по уровню владения населением английским языком составил 6,1 балла из 9 максимальных, что соответствует уровню компетентного пользователя. Это означает, что кандидаты от Казахстана, в основном, хорошо владеют языком, несмотря на некоторые неточности. Могут использовать и понимать достаточно сложный язык, особенно в знакомых ситуациях. Среди видов языковых навыков наиболее высокий результат казахстанцы показывают по чтению и аудированию (по 6,3 балла), несколько слабее справляются с говорением (6,0) и письмом (5,6 балла). Наверное, некоторые удивятся, но им будет интересно узнать, что Казахстан по значению общего балла в международном экзамене IELTS опережает Корею (6,0), Китай (5,8), Японию (5,8), Узбекистан (5,7) и еще многие страны.

При этом надо помнить, что IELTS и TOEFL не делают официальное ранжирование по странам.

Кроме того, по ним также сложно делать общие выводы, так как при всех преимуществах, связанных с обеспечением академической честности и оцениванием всех четырех языковых навыков, по сравнению с EF SET, IELTS и TOEFL также не обеспечиваются такие важные параметры, как сопоставимость результатов в связи с репрезентативной выборкой, одинаковой долей участников тестирования и другими методологическими параметрами.

Как видите, при работе с такого рода данными и рейтингами важно прежде всего обращать внимание на методологию и только после этого делать выводы.

К сожалению, отсутствие полноценной информации и детального анализа по подобного рода рейтингам не мешает многим акцентировать внимание на тех или иных результатах, основываясь на неполных данных», - резюмировал А. Аймагамбетов.