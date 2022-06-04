09:19
4 Июня 2022 08:52
Казахстан стал лидером в группе Лиги наций после первого тура
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьей группе дивизиона С Лиги наций прошли первые матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана одержала победу над Азербайджаном — 2:0. Дубль оформил Абат Аймбетов: он отличился на 50-й и 61-й минутах. В состоявшемся позже матче сборная Словакии обыграла команду Беларуси — 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал Томаш Суслов (61-я минута).
Таким образом, после первого тура сборная Казахстана благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей неожиданно вышла в лидеры. Положение команд таково: Казахстан — 3 очка, Словакия — 3 очка, Беларусь — 0 очков, Азербайджан — 0 очков.
Фаворитом в этой группе является сборная Словакии.
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