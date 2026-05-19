Казахстан стал лидером ЦА по уровню международной репутации

В мировом рейтинге республика расположилась на 69-м месте из 197 стран, показав лучший результат среди государств Центральной Азии. Среди стран СНГ Казахстан также вошел в число лидеров, заняв вторую позицию с итоговым показателем 66,62 балла.

Рейтинг составлялся на основе анализа 10 ключевых направлений и 50 отдельных индикаторов. Авторы исследования оценивали экономический потенциал стран, эффективность государственного управления, внутреннюю и внешнюю политику, инвестиционную привлекательность, уровень развития инноваций и технологий, а также ряд других факторов.

Итоговая оценка формировалась по шкале от 0 до 100, где 100 означает максимальный результат.

Ниже Казахстана среди стран СНГ расположились Беларусь — 89-е место с 59,27 балла, Армения — 93-е место с 57,14 балла, Азербайджан — 101-е место с 54,15 балла, Узбекистан — 134-е место с 37,7 балла, Кыргызстан — 145-е место с 34,87 балла и Таджикистан — 160-е место с 27,92 балла.

Лидером мирового рейтинга стал Сингапур.