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    15:31, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан стал четвертым на чемпионате мира по фристайл-акробатике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайл-акробатике показала четвертый результат на чемпионате мира в Бакуриани (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Наши спортсмены остановились в шаге от медали в командных соревнованиях. Страну в этом виде программы представили Жанбота Алдабергенова, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев.

    Золотую медаль завоевали американцы, на втором месте расположился Китай, а Украина замкнула тройку лучших.


    Фото: olympic.kz


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