15:31, 20 Февраль 2023 | GMT +6
Казахстан стал четвертым на чемпионате мира по фристайл-акробатике
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайл-акробатике показала четвертый результат на чемпионате мира в Бакуриани (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены остановились в шаге от медали в командных соревнованиях. Страну в этом виде программы представили Жанбота Алдабергенова, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев.
Золотую медаль завоевали американцы, на втором месте расположился Китай, а Украина замкнула тройку лучших.
Фото: olympic.kz