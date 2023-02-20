Казахстан стал четвертым на чемпионате мира по фристайл-акробатике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайл-акробатике показала четвертый результат на чемпионате мира в Бакуриани (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены остановились в шаге от медали в командных соревнованиях. Страну в этом виде программы представили Жанбота Алдабергенова, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев.

Золотую медаль завоевали американцы, на втором месте расположился Китай, а Украина замкнула тройку лучших.

Фото: olympic.kz