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    19:20, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан стал бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по парадзюдо в Баку (Азербайджан) спортсмены Казахстана завоевали бронзовую медаль в командном поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

    В соревнованиях казахстанские парадзюдоисты вышли в полуфинал, обыграв команду Бразилии со счетом 4:2. В полуфинале уступила команде Азербайджана и обыграла сборную IBSA в борьбе за бронзовую медаль.

    Наши спортсмены Олжас Оразалыулы, Темирболат Ташекенов, Ерлан Конкиев и Аманжол Жанбота впервые в истории завоевали командную бронзовую медаль, победив своих соперников «иппоном».

    Также 16-летняя Альфия Тлеккабыл (J1 -57 кг) выступила в составе сборной команды IBSA и завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

    Согласно правилам, в команде IBSA участвуют спортсмены из других государств при недостаточной численности их сборной.

    Ранее в командных соревнованиях в 2019 году сборная Казахстана стала чемпионом Азии.


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