Казахстан стал бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по парадзюдо в Баку (Азербайджан) спортсмены Казахстана завоевали бронзовую медаль в командном поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

В соревнованиях казахстанские парадзюдоисты вышли в полуфинал, обыграв команду Бразилии со счетом 4:2. В полуфинале уступила команде Азербайджана и обыграла сборную IBSA в борьбе за бронзовую медаль.

Наши спортсмены Олжас Оразалыулы, Темирболат Ташекенов, Ерлан Конкиев и Аманжол Жанбота впервые в истории завоевали командную бронзовую медаль, победив своих соперников «иппоном».

Также 16-летняя Альфия Тлеккабыл (J1 -57 кг) выступила в составе сборной команды IBSA и завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Согласно правилам, в команде IBSA участвуют спортсмены из других государств при недостаточной численности их сборной.

Ранее в командных соревнованиях в 2019 году сборная Казахстана стала чемпионом Азии.