Казахстан стал больше поставлять обработанной продукции во Францию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков объем товарооборота между Казахстаном и Францией сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ограничения ввиду пандемии, товарооборот обработанной продукции между странами в 2020 году увеличился на 24% и составил 1,2 млрд долларов США, наблюдается рост экспорта из Казахстана во Францию обработанными товарами на 14% (254 млн долларов США), что свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон к торговле продукцией более высоких переделов», - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские товары презентовали в Париже.

QazTrade принял онлайн-участие в выставке «Made in Kazakhstan» в городе Париже, организованной Группой Advantage при поддержке Посольства Республики Казахстан во Франции. На мероприятии были представлены мёд и индейка предприятий ТОО «SUN-BEE ALTAI» и ТОО «Ордабасы құс», домашний текстиль от «АГФ-Групп», бирки для скота и системы забора крови животных от «ZD Flex».

Презентация казахстанских продуктов вызвала большой интерес французской стороны.