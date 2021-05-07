Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан стал больше поставлять обработанной продукции во Францию

Автор:  
Серик Сабеков
7 Мая 2021, 14:36
Казахстан стал больше поставлять обработанной продукции во Францию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков объем товарооборота между Казахстаном и Францией сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ограничения ввиду пандемии, товарооборот обработанной продукции между странами в 2020 году увеличился на 24% и составил 1,2 млрд долларов США, наблюдается рост экспорта из Казахстана во Францию обработанными товарами на 14% (254 млн долларов США), что свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон к торговле продукцией более высоких переделов», - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские товары презентовали в Париже.

QazTrade принял онлайн-участие в выставке «Made in Kazakhstan» в городе Париже, организованной Группой Advantage при поддержке Посольства Республики Казахстан во Франции. На мероприятии были представлены мёд и индейка предприятий ТОО «SUN-BEE ALTAI» и ТОО «Ордабасы құс», домашний текстиль от «АГФ-Групп», бирки для скота и системы забора крови животных от «ZD Flex».

Презентация казахстанских продуктов вызвала большой интерес французской стороны.


Экономика   Другие государственные органы   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка