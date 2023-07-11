АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Центральной Азии Казахстан собрался в Объединенный комитет по выработке правил в области беспилотной авиации JARUS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

Председатель Совета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев отметил важную роль в развитии беспилотной авиации для Казахстана и сотрудничестве с JARUS.

Со стороны JARUS документ подписан генеральным секретарем Объединенного комитета авиационной поддержки по свободной работе в области беспилотной авиации Лю Хао, от казахстанской стороны генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду.

«Впервые в Казахстане и на территории Центральной Азии под письмом о вступлении в международную организацию по регулированию беспилотных авиационных систем, а также Казахстан является первой страной по утверждению правил эксплуатации БПЛА», — отметил Каталин Раду в своем выступлении.

В рамках встреч также проходит семинар для сектора по регулированию беспилотной авиации в интересах Казахстана, основной задачей является обсуждение различных тем, которые охватывают гармонизацию регулирования и, возможно, беспилотных авиационных систем.

В ходе семинара рассматриваются результаты исследования состояния промышленности и беспилотной авиации, урегулирование проблем и последствий, а также действующее законодательство Казахстана в области беспилотных авиационных систем, обзор поправок в области законодательства в области беспилотной авиации.

Казахстан стал 66-й страной, присоединившейся к JARUS.