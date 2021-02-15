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    11:00, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник-V»

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник – V») на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Как сообщила пресс-служба предприятия, 13 февраля 2021 года было получено заключение Экспертной организации Министерства здравоохранения РК о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье.

    На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

    Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник – V».

    На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн.

    По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины «Спутник - V» производства КФК во все регионы страны.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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