+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 23 °С
USD 387.53 EUR 423.69
RUB 6.02 CNY 54.34
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан стабильный и надежный партнер в Евразийском регионе – глава ЦАМО

27 Сентября 2019 19:47
Поделиться:
Казахстан стабильный и надежный партнер в Евразийском регионе – глава ЦАМО

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Перекликаются выступления Президента Токаева на 74-й Генассамблее ООН и Послание главы государства народу Казахстана, сделанное в сентябре этого года, отметил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана Фарид Шафиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан создает площадку именно для многостороннего сотрудничества - Маниш Кумар
В строительстве лучшего будущего возможности Казахстана сегодня бесспорны - азербайджанский политолог Глава Минэкологии провел ряд встреч с американскими компаниями в США Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня на Генассамблее ООН

«Мы видим, что действительно в Казахстане произошла достаточно гибкая перемена власти. И надо отметить, что самое главное и в выступлении на ГА ООН, и в Послании народу Казахстана, одним из главных элементов является модернизация Казахстана, продолжение реформ. При этом основным моментом является, тот факт, что республика остается стабильным и надежным партнером в Евразийском регионе», - сказал Фарид Шафиев .

Также интересным моментом для главы ЦАМО является инновационные технологии и их применение в социальных проектах, в том числе «Слышащего государства».

«Вполне возможно, что именно такие проекты станут визитной карточкой Казахстана на стыке инновационных технологии и социальных проектов», - отметил он .

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Азербайджан, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:

Автор:

Бекбау Тайманов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив