Казахстан создал все условия для проведения IOAI — глава Международной олимпиады по ИИ

Председатель и сооснователь Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) Елена Маринова поблагодарила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Правительство страны за проведение олимпиады, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом она заявила, выступая на церемонии открытия соревнований в Астане.

— Для нас большая честь, что олимпиада проводится здесь в Астане, в Казахстане, стране, которая стремительно стала одной из самых динамично развивающихся экосистем в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, — отметила она.

По словам Мариновой, сегодня в IOAI аккредитована 131 страна и территория. Из них на олимпиаду в Астану приехали делегации из 108 стран и территорий.

— Сегодня Казахстан принимает представителей 108 стран и территорий. 71% стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона аккредитованы в IOAI, и 40 из них принимают участие в турнире в Астане. В Европе аккредитованы 80% стран и 29 из них представлены на олимпиаде в этом году. Из 40% аккредитованных стран Северной и Южной Америки аккредитованы в IOAI, и 11 из них зарегистрированы для участия в IOAI 2026. И 72% всех стран и территорий Африки аккредитованы для участия в IOAI, а 28 зарегистрированы на IOAI 2026, — сообщила статистику Маринова.

Она также выразила благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку проведения олимпиады.

— Я это говорю не для формальности, это правда моя искренняя благодарность. В рамках его масштабного видения развития искусственного интеллекта, инноваций, цифровой трансформации и инвестиций в передовую инфраструктуру Казахстан создал все необходимые условия для проведения олимпиады. Сегодня IOAI и Казахстан вместе демонстрируют, что инвестиции в таланты, образование и современную цифровую инфраструктуру создают возможности не только для одной страны, но и для всего мирового сообщества в сфере искусственного интеллекта, — подчеркнула председатель IOAI.

Маринова также поблагодарила Правительство Казахстана, Министерство ИИ и цифрового развития, Казахстанскую федерацию спортивного программирования, а также всех причастных к организации мероприятия.

Отдельно она отметила предоставленные вычислительные мощности суперкомпьютера Alem Cloud.

Обращаясь к участникам олимпиады, Маринова подчеркнула, что именно нынешнему поколению предстоит определить, каким будет влияние искусственного интеллекта на будущее человечества.

— Искусственный интеллект станет одной из определяющих сил вашего поколения. Именно вам предстоит решить, будет ли он разделять людей или объединять их, исключать или расширять возможности, лишь имитировать интеллект или служить человечеству. Поэтому сделайте эту неделю по-настоящему значимой. Соревнуйтесь смело, учитесь щедро, радуйтесь успехам друг друга, ведь вы — новое поколение мировых лидеров. Я продолжаю повторять: строить мосты намного важнее, чем возводить границы, будь то между людьми или между человеком и технологиями. Добро пожаловать на IOAI во славу человечества и во имя чести ваших команд, — заключила глава IOAI.

Напомним, третья Международная Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — 2026 проходит в Астане со 2 по 8 августа. На турнире школьники из разных стран будут соревноваться в индивидуальном и командном решении задач по ИИ.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на церемонии открытия и дал старт Международной олимпиаде по искусственному интеллекту.